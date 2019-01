Kandidaten für Vorsitz der führenden Oppositionspartei LKP bringen sich in Stellung

Photo : YONHAP News

Mehrere aussichtsreiche Kandidaten für den Vorsitz der führenden Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP) wollen sich diese Woche in Stellung bringen.Der frühere Ministerpräsident Hwang Kyo-ahn will am Dienstag seine Kandidatur offiziell bekannt geben. Der frühere LKP-Vorsitzende Hong Joon-pyo und der frühere Oberbürgermeister von Seoul Oh Se-hoon werden voraussichtlich am Mittwoch und Donnerstag ihre Kandidatur verkünden.Die Abgeordneten Kim Jin-tae, Ahn Sang-soo und Joo Ho-young sind bereits in das Rennen eingestiegen, die Abgeordneten Shim Jae-cheol und Chung Woo-taik wollen am Donnerstag nachziehen.Hwang und Oh sind nach den Parteistatuten jedoch nicht als Kandidaten qualifiziert, da mindestens drei Monate in Folge Mitgliedschaftsbeiträge gezahlt worden sein müssen, ehe ein Mitglied sich um Parteiposten bewerben kann. Hwang trat der Partei erst Mitte dieses Monats bei, Oh Ende November letzten Jahres.Sie hoffen jedoch, dass die Interimsführung auf die Durchsetzung der Regelung verzichtet und ihnen die Kandidatur dennoch ermöglicht. Der frühere Premier und der Ex-Bürgermeister genießen in Meinungsumfragen im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl 2022 hohe Popularität bei den Konservativen.Die LKP wird ihre neue Führung und den Vorstand auf einem Parteitag am 27. Februar im Kongresszentrum KINTEX in Goyang in der Provinz Gyeonggi wählen.