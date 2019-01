Politik Seoul erwartet positiven Einfluss von Sanktionsausnahme für Bergung von Gebeinen auf künftige Projekte mit Nordkorea

Das südkoreanische Vereinigungsministerium erwartet einen positiven Einfluss der jüngst vom UN-Sicherheitsrat beschlossenen Sanktionsausnahme für das innerkoreanische Projekt zur Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen auf künftige innerkoreanische Projekte.



Die entsprechende Äußerung machte Sprecher Baik Tae-hyun am Montag vor der Presse.



Für Projekte, mit denen Südkorea und die USA bei der letzten Videositzung ihrer Arbeitsgruppe einverstanden gewesen seien, seien derzeit Verfahren für die Befreiung von den Sanktionen gegen Nordkorea im Gange. Das Ressort wolle sich darum bemühen, dass solche Projekte bald durchgeführt werden könnten, hieß es.



Ein in der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang im September vereinbartes Videotreffen von getrennten Familien in Süd- und Nordkorea konnte bisher nicht zustande kommen. Dazu sagte der Sprecher, Südkorea und die USA würden seit Ende letzten Jahres intensiv über die Angelegenheit diskutieren. Man werde Bemühungen unternehmen, damit das Treffen bald zustande kommen könne.



Hinsichtlich der geplanten Besuche des Vereinigungsministers und des Vizeministers bei den Familien von nach Nordkorea Entführten und dort Festgehaltenen anlässlich des Mond-Neujahrs hieß es, dass das Ministerium verschiedene Anstrengungen unternehme, um eine baldige Freilassung und Rückführung der Entführten und Inhaftierten zu bewirken.