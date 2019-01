Südkorea und Katar einigen sich auf Verstärkung von Austausch und Kooperation

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und Katars Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani haben sich geeinigt, auf Gebieten wie der Transportinfrastruktur den bilateralen Austausch und die Kooperation zu verstärken.Moon und Tamim führten am Montag am Präsidentensitz in Seoul ein Spitzengespräch.Beide Staatschefs hätten diskutiert, wie beide Länder nicht nur in den bisherigen Bereichen der Kooperation wie im Energiebereich sondern auch in verschiedenen anderen Bereichen wie Transportinfrastruktur, Gesundheit und Medizin sowie Landwirtschaft und Fischerei ihre Zusammenarbeit vertiefen könnten, teilte das Präsidialamt mit.Moon sagte, er hoffe, dass die auf der Einführung von Flüssigerdgas beruhende Energiekooperation zwischen beiden Ländern auf neue Industrien wie das von der südkoreanischen Regierung geförderte intelligente Stromnetz (smart grid) erweitert werde.Moon bat um Unterstützung, damit koreanische Unternehmen sich an großen Projekten in Katar wie dem Ausbau des Hamad Internationalen Flughafens beteiligen können.Tamim lobte die reichhaltige Erfahrung koreanischer Unternehmen im Bauwesen und ihre hervorragende Technologie und begrüßte, dass sie stärker in Katar beschäftigt sein würden.Beide Länder unterzeichneten in Anwesenheit beider Staatschefs Absichtserklärungen in sieben Bereichen, darunter eine für die Zusammenarbeit im Landverkehr.