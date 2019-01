Internationales Südkorea protestiert gegen Bemerkung von Japans Außenminister über Dokdo

Südkorea hat bei Tokio gegen eine Bemerkung des japanischen Außenministers über Dokdo scharf protestiert.



Taro Kono hatte mit einer umstrittenen Äußerung erneut einen Souveränitätsanspruch auf die Felseninseln im Ostmeer zwischen Südkorea und Japan erhoben.



Ein Sprecher des Außenministeriums in Seoul erklärte am Montag, dass die ungerechtfertigten Behauptungen in der Neujahrsrede des Chefdiplomaten vor dem Parlament verurteilt würden.



Die japanische Regierung solle die Behauptung unverzüglich zurückziehen. Dokdo sei aus historischer und geografischer Sicht sowie nach internationalem Recht südkoreanisches Territorium.



Tokio solle der eigenen Geschichte demütig ins Gesicht schauen. Dies würde eine Grundlage für zukunftsgerichtete Beziehungen zwischen beiden Ländern sein, sagte der Sprecher weiter.