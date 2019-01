US-Botschafter in Südkorea trifft Außenministerin und Verteidigungsminister

Photo : YONHAP News

Der US-amerikanische Botschafter in Südkorea Harry Harris hat am Montag Außenministerin Kang Kyung-wha und Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo besucht.Am späten Nachmittag besuchte er für ein Gespräch mit Kang das Außenministerium.Die beiden hätten über Themen von beiderseitigem Interesse gesprochen, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Hierzu hätten die koreanische Halbinsel betreffende Angelegenheiten und die Frage gezählt, wie die Kosten für die Stationierung von US-Truppen in Südkorea aufgeteilt werden.Wenige Stunden zuvor war Harris im Verteidigungsministerium. Mit Minister Jeong unterhielt er sich hinter verschlossenen Türen eine gute Stunde lang. Offenbar ging es dabei auch um bedrohliche Flüge japanischer Aufklärungsflugzeuge nahe südkoreanischen Kriegsschiffen.Harris, ein Vier-Sterne-General der Navy, war vor seiner Ernennung zum Botschafter in Seoul Kommandeur des Indo-Pazifikkommandos der Vereinigten Staaten.Es gibt Spekulationen, nach denen Washington in dem Streit zwischen seinen beiden Verbündeten vermitteln will.