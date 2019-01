Erster MKS-Fall in diesem Winter bestätigt

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der erste Fall der Maul- und Klauenseuche in diesem Winter bestätigt worden.Der Fall wurde auf einem Hof in Anseong in der Provinz Gyeonggi nachgewiesen, wo 126 Milchkühe aufgezogen werden. Der Hofbesitzer meldete am Montagvormittag bei den zuständigen Behörden, dass 20 Milchkühe verdächtige Symptome zeigen.Nachdem der Ausbruch der Seuche nach präzisen Tests am Vorabend endgültig bestätigt worden war, wurden die Kühe gekeult.Die Regierung verhängte für die Provinz Gyeonggi, die benachbarten Provinzen Süd- und Nord-Chuncheong, Sejong sowie Daejeon einen vorläufigen Bewegungsstopp, der ab 20.30 Uhr am Montag 24 Stunden lang gilt.Im Umkreis von 500 Metern der betroffenen Farm gibt es elf landwirtschaftliche Betriebe, auf denen 667 Rinder und 60 Ziegen gehalten werden. Diese wurden inzwischen geimpft.An etwa 80 Bauernhöfen im Umkreis von drei Kilometern werden derzeit präzise Kontrollen durchgeführt.