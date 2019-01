Südkorea will mit Nordmazedonien diplomatische Beziehungen aufnehmen

Photo : KBS News

Südkorea will mit Nordmazedonien, wie Mazedonien nun heißt, noch binnen Jahresfrist diplomatische Beziehungen aufnehmen.Mit der Beendigung des Namensstreits seien die Bedingungen für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Nordmazedonien gegeben, sagte ein Beamter des Außenministeriums. Es würden daher diplomatische Konsultationen überprüft.Das Außenministerium begrüßte zudem in einer Stellungnahme, dass der langjährige Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien im Geist des gegenseitigen Respekts und des Kompromisses friedlich beigelegt wurde.Sollte Südkorea mit Mazedonien diplomatische Beziehungen aufnehmen, werden lediglich drei Länder verbleiben, mit denen das Land keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Das sind Kuba, Syrien und Kosovo.Mazedonien, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, befand sich nach seiner Unabhängigkeit 1991 in einem Namensstreit mit Griechenland, da es im Norden Griechenlands auch eine Provinz mit dem Namen Mazedonien gibt. Beide Länder unterzeichneten im vergangenen Juni ein Abkommen, nach dem Mazedonien in Republik Nordmazedonien umbenannt wird. Das griechische Parlament stimmte am 25. Januar der Namensänderung zu.