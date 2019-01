Schätzungsweise 48 Millionen Menschen an Mond-Neujahrsfeiertagen unterwegs

Photo : YONHAP News

Während der Mond-Neujahrsfeiertage werden voraussichtlich über 48 Millionen Menschen unterwegs sein.Es werde erwartet, dass vom 1. bis 7. Februar insgesamt 48,95 Millionen Einwohner unterwegs sein würden, teilte das Transportministerium am Dienstag mit. Am 5. Februar, dem Mond-Neujahr, werde mit bis zu 8,85 Millionen Menschen gerechnet.Im Tagesschnitt werden 6,99 Millionen Menschen, damit 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr, unterwegs sein. 86,2 Prozent wollen laut einer Untersuchung mit dem Personenkraftwagen fahren, neun Prozent mit dem Bus. 3,9 Prozent wollen den Zug nutzen.25,6 Prozent, damit der größte Anteil, wollen am Vormittag des 4. Februar, dem Vortag des Neujahrs, in die Heimat fahren. 32,7 Prozent wollen am Nachmittag des 5. Februar nach Seoul zurückkehren, während 31,2 Prozent am Nachmittag des 6. Februar an ihrem Heimatort aufbrechen wollen.Das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen wird voraussichtlich um 1,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 4,51 Millionen Autos im Tagesschnitt zunehmen. Das größte Aufkommen wird am 5. Februar erwartet und 5,74 Millionen Autos erreichen. Das sind 4,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die Fahrt von Seoul nach Busan wird schätzungsweise sechs Stunden dauern, während für die Rückkehr von Busan nach Seoul acht Stunden benötigt werden.Das Transportministerium arbeitete spezielle Maßnahmen für den Zeitraum vom 1. bis 7. Februar aus. Vom 4. bis 6. Februar werden alle Fahrzeuge von der Autobahnmaut befreit. Es werden mehr Fernbusse, Züge, Flüge und Fähren eingesetzt. Am 5. und 6. Februar werden die Einsatzzeiten der Busse und U-Bahnen in Seoul bis zwei Uhr verlängert.