Seoul weist Japans Vorwurf der Beweisfälschung im Radarstreit zurück

Photo : YONHAP News

Südkoreas Streitkräfte haben Japans Vorwurf der Fälschung von Beweisen im Radarstreit rundweg zurückgewiesen.Ein Sprecher der Streitkräfte widersprach der Einschätzung von Politikern und Bürgern in Japan, dass Südkorea Aufzeichnungen eines Radars zur Flughöhe eines japanischen Flugzeugs manipuliert habe.Laut dem Sprecher sei Japans Behauptung unsinnig und offenbare mangelnde Kenntnisse über Radarinformationen.Der Abgeordnete Masamune Wada von der regierenden Liberaldemokratischen Partei hatte am Samstag auf seinem Blog geschrieben, einige in Japan würden behaupten, dass Südkorea eine Null gestrichen und eine Höhe von 200 Fuß angegeben haben könnte, obwohl es in Wirklichkeit 2.000 Fuß gewesen seien.Südkoreas Verteidigungsministerium hatte am vergangenen Donnerstag von einem Zerstörer erfasste Radarinformationen veröffentlicht, nach denen sich das japanische Flugzeug dem Schiff in einer Höhe von 60 Metern oder 200 Fuß auf bis zu 540 Meter genähert habe.Einige Japaner begründen ihre These von der Streichung einer Null mit der Lücke zwischen der Zahl 200 und den Buchstaben "ft" für Feet oder Fuß.Ein Beamter des südkoreanischen Verteidigungsministerium wies diese Behauptung zurück, da immer ein Abstand zwischen dem Zahlenwert und der Einheit bestehe, auch bei Werten über 1.000.