Wirtschaft Koreanische Version von CES wird am Dienstag eröffnet

Eine koreanische Version der Consumer Electronics Show (CES), der weltgrößten Messe für Haushaltselektronik und Informationstechnologie, wird am Dienstag in Seoul eröffnet.



Der Koreanische Elektronikverein KEA teilte mit, dass etwa 40 Unternehmen ab Dienstag bis Donnerstag im Dongdaemun Design Plaza Produkte auf fünf Gebieten - erweiterte und virtuelle Realität, Sport und Unterhaltung, Gesundheitspflege, Smart Home & City und Roboter – zur Schau stellen. Zu ihnen zählen Samsung Electronics, LG Electronics und weitere Unternehmen, die bei der CES Aufmerksamkeit erregten.



Besucher können dort Spitzentechnologien erleben, die südkoreanische Unternehmen weltweit erstmals vorstellten, darunter ein rollbarer Fernseher.



Die CES findet jährlich im Januar in Las Vegas statt. Dieses Jahr fand sie vom 8. bis 11. Januar statt, daran nahmen 317 koreanische Unternehmen teil.