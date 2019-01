UN: 237 Menschen in Nordkorea 2018 bei Naturkatastrophen gestorben

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind im Vorjahr bei Naturkatastrophen in Nordkorea 237 Menschen gestorben.Das sei der neunthöchste Wert weltweit, berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Montag. Der Sender berief sich auf einen Bericht der Internationalen Strategie zur Katastrophenvorsorge der Vereinten Nationen (UNISDR) und des Forschungsinstituts der Katholischen Universität Leuven in Belgien.Schätzungsweise rund 10.000 Menschen weltweit seien 2018 bei Naturkatastrophen ums Leben gekommen.Die meisten Opfer seien mit 4.500 in Indonesien registriert worden. Dahinter folgten Indien, Guatemala, Japan und China.Von den nordkoreanischen Todesopfern bei Naturkatastrophen starben 64 Prozent wegen Überflutungen nach einem schweren Taifun Ende August.