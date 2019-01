Verfahren zur Auflösung der Trostfrauen-Stiftung eingeleitet

Photo : YONHAP News

Südkorea hat das Verfahren in Gang gesetzt, eine gemäß der Einigung zwischen Seoul und Tokio gegründete Stiftung zur Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee aufzulösen.Das Ministerium für Geschlechtergleichheit und Familie teilte am Dienstag mit, dass seine Ministerin am 21. Januar kraft Amtes die Genehmigung für die Versöhnungs- und Heilungsstiftung widerrufen habe. Die Regierung hatte die Maßnahme vor zwei Monaten offiziell angekündigt.Laut einem Beamten des Ministeriums werde das entsprechende Verfahren eingeleitet, sollte ein Gericht einen für die Abwicklung Zuständigen auswählen.Für die Abwicklung wird voraussichtlich maximal ein Jahr benötigt. Davon betroffen sind die übrigen Stiftungsgelder in Höhe von 5,8 Milliarden Won (5,2 Millionen Dollar).Laut dem Ministeriumsvertreter steht noch nicht fest, wie mit dem Stiftungsvermögen umgegangen werden sollte.Die Versöhnungs- und Heilungsstiftung wurde im Juli 2016 gegründet. Hierfür zahlte die japanische Regierung gemäß der am 28. Dezember 2015 getroffenen Einigung zur Sexsklaverei eine Milliarde Yen.