Mobiler Einkauf in Nordkorea immer beliebter

Photo : YONHAP News

Auch in Nordkorea wird der mobile Einkauf immer beliebter.Das Organ der Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ schrieb am Dienstag, dass immer mehr Menschen mit ihren Smartphones im Online-Shop Manmulsang einkaufen.Jüngst sei ermöglicht worden, in dem Online-Shop Flugtickets zu buchen. Auch die Funktion für einen virtuellen Besuch von Läden sei hinzugefügt worden, hieß es.Die Webseite Manmulsang wurde Ende 2016 vom Yonpung Commercial Information Technology Company, dem einzigen auf Forschung und Entwicklung zum elektronischen Handel spezialisierten Unternehmen in Nordkorea, freigeschaltet worden.In Nordkorea werden derzeit sechs Millionen Mobiltelefone benutzt. Das heißt, dass 24 Prozent der insgesamt 25 Millionen Einwohner ein Handy nutzen.