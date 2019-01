Erste Aufnahmen durch Satelliten Chollian-2A geschickt

Photo : KBS News

Der zweite geostationäre Wettersatellit Südkoreas, Chollian-2A, hat erfolgreich seine ersten Aufnahmen zur Erde geschickt.Das Wetteramt und das Wissenschaftsministerium teilten mit, am Samstag die ersten von dem Satelliten aufgenommenen Bilder empfangen zu haben.Die Bilder sind farbig, während der erste geostationäre Satellit Chollian-1 Schwarz-Weiß-Bilder schickte. Die räumliche Auflösung des Chollian-2A ist viermal besser als die des Chollian-1.Der Chollian-2A war am 5. Dezember letzten Jahres ins All geschickt worden. Der Satellit wurde etwa 17 Tage nach dem Start in den Zielorbit in 36.000 Kilometer Höhe gebracht. Am 26. Januar erfolgte die erste Bildaufnahme.Der Satellit wird ab Juli offiziell für Wettervorhersagen zur Verfügung stehen.