Regierung befreit 23 Projekte von vorläufiger Machbarkeitsstudie

Photo : YONHAP News

23 Projekte, in die massive Staatsgelder eingesetzt werden, sind von einer vorläufigen Machbarkeitsstudie befreit worden.Das gesamte Volumen der Projekte erreicht 24,1 Billionen Won (21,6 Milliarden Dollar).Finanzminister Hong Nam-ki gab am Dienstag die entsprechende Entscheidung bekannt, nachdem dies bei einer Kabinettssitzung gebilligt worden war. 17 Großstädte und Provinzen hatten für 32 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 68,7 Billionen Won eine Befreiung von der Prüfung beantragt.Projekte, die Synergieeffekte für eine ausgeglichene Entwicklung des Staates und die regionale Wirtschaft schaffen könnten, seien vorrangig berücksichtigt worden, teilte Hong mit. Auch auf Regionen, die von einer Beschäftigungs- oder Industriekrise betroffen sind, sei besondere Rücksicht genommen worden.Außer fünf Projekten, die der Förderung regionaler strategischer Industrien durch Investitionen in Forschung und Entwicklung dienen, betreffen alle andere ausgewählten Projekte die Infrastruktur.