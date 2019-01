Regierung will Anreize für ausländische Investitionen in neue Technologien verstärken

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will ausländische Investoren zu mehr Investitionen in neue Technologien motivieren und stärker mit Finanzmitteln und Steuervergünstigungen unterstützen.Dadurch will die Regierung die wachsende Dynamik für ausländische Direktinvestitionen aufrechterhalten und dafür sorgen, dass ausländische Investitionen zu mehr Wertschöpfung und zur Schaffung einer Wertschöpfungskette neuer Industriebranchen führen.Das erläuterte das Handelsministerium am Dienstag bei einer Diskussion mit Unternehmen, in die Ausländer investieren.Hierfür will sich die Regierung dafür einsetzen, Direktinvestitionen von Ausländern in Verbindung mit der Regierungspolitik für die Innovation der herstellenden Industrie wie die Entwicklung neuer Technologien anzulocken.Außerdem verlegte die Regierung den Schwerpunkt der Anreize für ausländische Unternehmen auf die Bargeld-Unterstützung. Die Zahl neuer Technologien, für die Bargeld-Zuschüsse gewährt werden können, wurde von 157 um 2.769 erhöht. Das Budget hierfür wurde von sechs Milliarden Won (5,4 Millionen Dollar) im vergangenen Jahr auf 50 Milliarden Won (44,7 Millionen Dollar) aufgestockt.