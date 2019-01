Politik Südkorea und USA koordinieren Termin für nächste Arbeitsgespräche

Südkorea und die USA koordinieren zurzeit den Termin für ihre nächsten Arbeitsgespräche zu Nordkorea.



Das teilte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums mit.



Auf die Frage, ob das Treffen vor dem für Ende kommenden Monats geplanten USA-Nordkorea-Gipfel stattfinden werde, antwortete der Beamte, dass zurzeit Termine koordiniert würden und das Treffen dementsprechend stattfinden würde.



Die beiden Allianzpartner werden ein persönliches Treffen ihrer Unterhändler haben, um neben anderen Themen über die Denuklearisierung, Nordkorea-Sanktionen und die innerkoreanischen Beziehungen zu sprechen.



Die Gespräche im Rahmen der bilateralen Arbeitsgruppe, die im vergangenen November ins Leben gerufen worden war, finden im Wechsel als persönliche Treffen und Videokonferenzen statt. Zuletzt hatten beide Seiten am 17. Januar per Videokonferenz diskutiert.



Der Beamte war auch nach dem Inhalt des Gesprächs zwischen Außenministerin Kang Kyung-wha und dem US-Botschafter Harry Harris gefragt worden. Besonderes Interesse richtete sich auf die sich hinauszögernden Verhandlungen über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Truppen in Südkorea.



Hierzu sagte der Diplomat, dass beide Seiten die Einschätzung teilen würden, dass ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen zu einem frühen Zeitpunkt wünschenswert wäre.