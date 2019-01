Weiterer MKS-Fall nachgewiesen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist ein weiterer Fall der Maul- und Klauenseuche bestätigt worden.Der zweite MKS-Fall in diesem Jahr wurde auf einem Hof in Anseong in der Provinz Gyeonggi nachgewiesen, wo etwa 90 Rinder gehalten werden. Die Farm liegt elf Kilometer entfernt von der Milchkuhfarm, auf der erstmals in diesem Jahr die Seuche nachgewiesen worden war.Am Dienstagvormittag wurde bei den zuständigen Behörden gemeldet, dass drei Rinder verdächtige Symptome zeigten. Die Behörden beschlossen, den Zugang zur Farm zu sperren und die Rinder zu keulen.In sechs Viehställen in der Nähe der Milchkuhfarm wurden unterdessen bei Serumtests Antikörper entdeckt. Daher wollen die Behörden etwa 600 Tiere notschlachten, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern.Die Regierung erwägt, die Warnung um einen Rang auf die zweithöchste Stufe anzuheben. Die Tiere auf den Farmen in der Umgebung werden zusätzlich geimpft.Auf der Milchfarm, wo der erste MKS-Fall bestätigt wurde, wurde das MKS-Virus vom Typ O entdeckt, das mit einem Impfstoff zurückgedrängt werden kann. Sorge besteht dennoch, da die Tiere auf der Farm bereits im Oktober geimpft worden waren.Es besteht das Risiko, dass sich die Seuche angesichts der bevorstehenden Mond-Neujahrsfeiertage landesweit ausbreiten könnte, da zu der Zeit viele Menschen unterwegs sein werden.