Internationales Washington Times: USA schnüren wirtschaftliches Anreizpaket für Nordkorea

Die USA schnüren laut einem Medienbericht ein wirtschaftliches Anreizpaket für Nordkorea, um das Land zu konkreten Schritten für die Denuklearisierung zu ermutigen.



Das schrieb die US-Tageszeitung "Washington Times" am Montag und berief sich auf mit den Planungen vertraute Quellen.



Demnach solle ein Treuhandkonto eingerichtet werden, um die Absicht der USA und ihrer Verbündeten zu beweisen, dass Nordkorea für seine Anstrengungen für die Denuklearisierung belohnt werde.



Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun stehe an der Spitze des Vorhabens. Er habe bei den jüngsten Gesprächen mit Nordkorea bereits einen Versuch unternommen, das Land zu einer Kooperation in der Sache zu bewegen.



Im Zentrum des Plans stehe, Südkorea, Japan und der Europäischen Union das Versprechen für Zahlungen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar abzunehmen. Die Gelder sollten für Infrastruktur und Entwicklungsprojekte aufgewendet werden.



Eine Quelle wurde mit den Worten zitiert, dass die Garantien dem Machthaber Kim Jong-un unter die Nase gehalten werden könnten, um ihm zu versichern, dass auf der anderen Seite des Regenbogens ein Goldtopf auf ihn warte.