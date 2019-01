Südkorea übergibt Nordkorea nach gemeinsamer Untersuchung erstellte Seekarte

Photo : YONHAP News

Südkorea übergibt Nordkorea eine Seekarte, die es nach einer gemeinsamen Untersuchung einer Wasserstraße an der Mündung des Flusses Han erstellte.Die Seekarte werde bei einem innerkoreanischen militärischen Kontakt heute im Waffenstillstandsort Panmunjom überreicht, teilten das Ministerium für Ozeane und Fischerei sowie das Verteidigungsministerium mit.Ein gemeinsames Untersuchungsteam beider Koreas hatten im letzten November und Dezember auf einer etwa 70 Kilometer langen Strecke an der Mündung des Flusses Han eine Wasserstraße vermessen und die Gezeiten beobachtet.Dort war angesichts der Gefahr zufälliger Zusammenstöße seit dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens 1953 die zivile Schifffahrt eingeschränkt. Süd- und Nordkorea hatten bei einer militärischen Übereinkunft im letzten September eine militärische Garantie für den freien Verkehr ziviler Schiffe vereinbart. Daraufhin wurde an einer Seekarte gearbeitet, die für den Schiffsverkehr erforderliche Informationen enthält.Die Seekarte einer gemeinsamen Nutzungszone Süd- und Nordkoreas im Mündungsbereich des Flusses Han wurde im Maßstab 1:60.000 ausgefertigt. Darauf sind die Wassertiefe, Küstenlinie und Positionen von Riffs gekennzeichnet.