Nordkoreanische Delegationen besuchen der Reihe nach Russland

Photo : KBS News

Hochrangige Delegationen aus Nordkorea besuchen der Reihe nach Russland.Die russische Botschaft in Pjöngjang teilte mit, dass eine nordkoreanische Delegation unter Leitung des Vizeministers für Außenwirtschaftsbeziehungen, Ri Kwang-gun, am Montag nach Wladiwostok aufgebrochen sei.Wie verlautete, zählten leitende Beamte des Ministeriums für Außenwirtschaftsbeziehungen, des Außenministeriums und des Ministeriums für Land und Umweltschutz zur Delegation. Sie werde in Russland Ansprechpartner des Ministeriums für die Entwicklung des Fernen Ostens und Unternehmer treffen, um die wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Ländern zu besprechen.Letzte Woche besuchten Vertreter des nordkoreanischen Außenministeriums Moskau, wie erst jetzt bestätigt wurde. Details hierzu wurden zwar nicht bekannt. Jedoch wird vermutet, dass der Besuch dazu diente, angesichts der internationalen Sanktionen gegen beide Länder die bilaterale Kooperation zu verstärken.Beobachter gehen davon aus, dass beide Länder auch die Themen eines Spitzentreffens für den Fall eines Besuchs von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Russland koordinieren könnten.