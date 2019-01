Erstes Tankflugzeug des Militärs in Dienst gestellt

Photo : YONHAP News

Das erste Tankflugzeug des südkoreanischen Militärs ist in Dienst gestellt worden.Eine Zeremonie hierfür wurde am Mittwoch auf der Luftwaffenbasis in Gimhae von Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo geleitet.Die Luftwaffe wählte nach einer internen Ausschreibung „Cygnus“ (Sternbild Schwan) als Bezeichnung für ihr erstes Tankflugzeug aus.Das Tankflugzeug wurde von Airbus produziert. Südkorea wird insgesamt vier Tankflugzeuge einführen, die erste Einheit war im vergangenen November eingetroffen. Weitere Lieferungen sollen im April, August und Dezember erfolgen.Das Tankflugzeug ist 60 Meter breit und 59 Meter hoch. Seine maximale Reichweite beträgt 15.000 Kilometer, es kann bis zu 245.000 Pfund Kraftstoff aufnehmen. Damit können etwa zehn F-15K-Kampfjets betankt werden, und 20 KF-16-Kampfjets.Dank der Indienststellung des Tankflugzeugs kann die Einsatzdauer von Kampfflugzeugen der Luftwaffe im Falle einer Luftbetankung um eine Stunde verlängert werden.