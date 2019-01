Finanzmininister rechnet mit Exportrückgang im zweiten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Finanzminister Hong Nam-ki wird das Exportvolumen im Januar den zweiten Monat in Folge das Vorjahresniveau unterschreiten.Die entsprechende Äußerung machte Hong bei einer Wirtschaftssitzung am Mittwoch. Die Unsicherheiten wie die Verlangsamung des Wachstums der Weltwirtschaft würden zunehmen, sagte er.Laut dem Zollamt schrumpften die Ausfuhren im Zeitraum vom 1. bis 20. Januar um 14,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 25,7 Milliarden Dollar.Es sei vor allem dringlich, Maßnahmen auszuarbeiten, um die Exportdynamik zurückzugewinnen. Die Regierung wolle noch im Februar solche Maßnahmen festlegen. Auch detaillierte Unterstützungsmaßnahmen in einzelnen Bereichen würden schrittweise vorgelegt, hieß es.Sung Yoon-mo, der Minister für Handel, Industrie und Energie, präsentierte dabei Fördermaßnahmen auf dem Gebiet Informations- und Kommunikationstechnologie. Der Export in dieser Branche geht in letzter Zeit zurück.Es würden in den nächsten fünf Jahren Zuschüsse in Form von Gutscheinen für die Forschung und Entwicklung in Höhe von 700 Milliarden Won gewährt. Ein Investitionsfonds mit einem Volumen von 1,2 Billionen Won werde eingerichtet, hieß es.Ziel ist, die Beschäftigung und den Export in der IKT-Branche jeweils um über zehn und 20 Prozent zu steigern.