Gouverneur Kim Kyoung-soo wegen Beteiligung an Online-Medienmanipulation zu Haftstrafe verurteilt

Photo : YONHAP News

Kim Kyoung-soo, der Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang, ist wegen des Vorwurfs der Beteiligung an der Online-Medienmanipulation zu einer Haftstrafe verurteilt worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral befand am Mittwoch Kim in allen gegen ihn erhobenen Punkten für schuldig und verurteilte ihn wegen des Vorwurfs der Betriebsgefährdung zu zwei Jahren Haft. Wegen des Vorwurfs der Verletzung des Gesetzes zu Wahlämtern bekam er zehn Monate Haft auf Bewährung.Kim wurde vorgeworfen, mit der Gruppe um den als „Druking“ bekannten Blogger Kim Dong-won, die zentrale Figur im Skandal um Online-Medienmanipulation, seit November 2016 versucht zu haben, mittels eines Manipulationsprogramms die öffentliche Meinung zugunsten der Minjoo-Partei Koreas zu beeinflussen.Das Richtergremium stufte den Vorwurf als glaubwürdig ein, dass die Gruppe um Druking Kim das Programm namens King Crab demonstriert habe. Kim habe sich in die Manipulation von Bemerkungen eingemischt und dies angeordnet, hieß es. Dies wurde damit begründet, dass Kim URL-Adressen von Nachrichten an die Gruppe des Bloggers geschickt hatte.Die Richter erkannten auch den Vorwurf als wahr an, dass Druking Kim über den verschlüsselten Messenger Signal über Manipulationen von Bemerkungen berichtet haben soll. Es wurde auch der Verdacht anerkannt, dass Kim im Gegenzug das Amt des Generalkonsuls in Sendai für einen Bekannten des Bloggers vorgeschlagen habe.Das Team des zuständigen Sonderstaatsanwalts hatte fünf Jahre Haft gegen Kim beantragt. Der Gouverneur hatte jedoch alle Vorwürfe bestritten.