Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch erstmals in diesem Jahr über 2.200 Zählern geschlossen.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.206,2 Zählern, 1,05 Prozent höher als am Dienstag.Erstmals seit dem 10. Oktober hatte der Index über der Marke von 2.200 Zählern geschlossen.Die Bemerkung von US-Finanzminister Steven Mnuchin, dass es einen bedeutenden Fortschritt in den Handelsgesprächen mit China gegeben habe, sei ein positiver Faktor gewesen, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.