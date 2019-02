Trump: Beziehungen mit Nordkorea so gut wie nie zuvor

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die vom US-Geheimdienstchef geäußerten Bedenken über Nordkoreas Denuklearisierung zurückgewiesen.Die Beziehungen Nordkoreas zu den USA seien so gut wie nie zuvor, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.Er betonte, dass Nordkorea seine Atomtests eingestellt hatte. Es gebe eine ordentliche Chance auf die Denuklearisierung. Die Zeit werde zeigen, was mit Nordkorea passieren werde.Er freue sich darauf, Kim Jong-un bald zu sehen. Es würden Fortschritte gemacht, twitterte er weiter.Einen Tag zuvor hatte Dan Coats, der Direktor der nationalen Nachrichtendienste (DNI), in einer Senatsanhörung eine skeptische Einschätzung zur Denuklearisierung Nordkoreas vorgelegt. Nordkorea wolle seine Kapazitäten auf dem Gebiet der Massenvernichtungswaffen aufrechterhalten, hatte es geheißen.Unterdessen schrieb das US-Politikmagazin „Politico“, dass Verhandlungen auf Arbeitsebene für einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel um den 4. Februar am Waffenstillstandsort Panmunjom zwischen beiden Koreas stattfinden würden.