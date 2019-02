Diskussion mit UNSC über Sanktionsausnahme für Straßenprojekt in Nordkorea abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Südkorea und der Weltsicherheitsrat haben laut Berichten ihre Diskussionen über Sanktionsausnahmen für die Inspektion von Straßen in Nordkorea abgeschlossen.Das berichtete eine diplomatische Quelle am Donnerstag und deutete damit an, dass der Weltsicherheitsrat Südkoreas Antrag bewilligte, für die Untersuchung von Straßen in Nordkorea Ausrüstung über die Grenze zu schaffen.Im letzten Monat hatten beide Koreas im Osten Nordkoreas eine Vor-Ort-Untersuchung durchgeführt. Damals war jedoch wegen der UN-Sanktionen keine geeignete Ausrüstung mitgenommen worden.Nachdem mit den USA bei Arbeitsgesprächen am 17. Januar ein Kompromiss ausgehandelt worden war, beantragte Südkorea bei den Vereinten Nationen eine Ausnahme von den Sanktionen.Der Weltsicherheitsrat hatte zuletzt schon eine Ausnahme bewilligt. Dabei handelte es sich um ein Projekt mit Nordkorea zur Ausgrabung von Gebeinen gefallener Soldaten in der Demilitarisierten Zone.