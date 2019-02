Internationales WP: Russland bietet Nordkorea AKW-Bau im Gegenzug für Atomwaffenverzicht an

Russland hat laut einem Medienbericht Nordkorea ein Angebot gemacht, im Gegenzug für die Abschaffung dessen Atomwaffen und Raketen ein Atomkraftwerk zu liefern.



Das schrieb die US-Zeitung „Washington Post“ am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten.



Russische Beamte hätten Ende Oktober Nordkorea ein entsprechendes geheimes Angebot unterbreitet, um eine Lösung für die festgefahrenen Gespräche über die Denuklearisierung zwischen Nordkorea und den USA zu finden.



Die Zeitung betrachtete das Angebot als Russlands neuen Versuch, sich in das große Spiel der Atomverhandlungen einzumischen. Dies werde chinesische und US-amerikanische Beamte beunruhigen, die es nicht gerne sehen würden, dass Russland auf der koreanischen Halbinsel wirtschaftlich Fuß fasst.



Der russische Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora, dementierte den Bericht unterdessen. Russland oder Vertreter der russischen Regierung hätten keinen Bau eines Atomkraftwerks in Nordkorea vorgeschlagen, sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Tass.



Für ein AKW würden mehrere Milliarden Dollar benötigt. Es würde weniger Geld gebraucht, um die Energieinfrastruktur in Nordkorea einschließlich seiner Stromnetze vollständig zu modernisieren, sagte er.