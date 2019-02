Nordkoreas Medien berichten über Auftritt von Künstlertruppe in China

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben am Donnerstag über die jüngsten Auftritte einer Künstlertruppe in China berichtet.Die Künstlertruppe habe mit ihren Aufführungen in Peking viele Früchte gebracht, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.Chinas Präsident Xi Jinping habe den Auftritt am Sonntag gemeinsam mit seiner Ehefrau besucht. Er habe die Aufführungen als wichtiges Ereignis zur Feier des 70. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Nordkorea bezeichnet. Xi habe außerdem versprochen, die bilateralen Beziehungen weiter fördern zu wollen."Rodong Shinmun", das Blatt der in Nordkorea herrschenden Arbeiterpartei, berichtete ebenfalls auf der Titelseite der Donnerstagsausgabe über den Auftritt der Künstler in China. Dieser sei ein großer Erfolg gewesen, hieß es.