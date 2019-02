Arbeitskontakt zwischen Süd- und Nordkorea für Kooperation im Straßenwesen

Photo : YONHAP News

Vertreter Süd- und Nordkoreas kommen am Donnerstag zu einem Arbeitskontakt für die Kooperation im Straßenwesen zusammen.Bei dem Treffen im innerkoreanischen Verbindungsbüro in Kaesong werden beide Seiten jeweils von drei Beamten vertreten.Es wird erwartet, dass beide Seiten technische Daten in Bezug auf die Wiederherstellung der innerkoreanischen Straßenverbindungen austauschen werden. Es gilt auch als denkbar, über den Termin einer angestrebten Vor-Ort-Untersuchung des nordkoreanischen Straßenabschnitts der Donghae-Linie im Osten zu diskutieren.Beide Seiten hatten im vergangenen August eine gemeinsame Untersuchung des nordkoreanischen Straßenabschnitts der Gyeongui-Linie im Westen durchgeführt.