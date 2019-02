US-Präsident Trump soll bald über Anstrengungen für Suche nach Gefallenen des Koreakriegs informiert werden

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump soll vor einem zweiten Spitzentreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un über die Anstrengungen der USA für eine Fortsetzung der Suche nach Gebeinen von gefallenen US-Soldaten informiert werden.Das berichtete das US-Auslandsradio Voice of America am Donnerstag und zitierte Lee Tucker, einen Sprecher des Suchdienstes des US-Verteidigungsministeriums POW/MIA Accounting Agency (DPAA).Trump und andere Spitzenbeamte würden vor einem zweiten Gipfel über den Stand der Dinge in den Bemühungen informiert, US-Gefallene des Koreakriegs zu bergen.In der Frage finde eine Kommunikation durch den Austausch von Briefen und Dokumenten zwischen Spitzenvertretern der DPAA und der nordkoreanischen Volksarmee statt.Die Behörde bemühe sich außerdem weiterhin um persönliche Gespräche mit Vertretern der nordkoreanischen Streitkräfte.Laut dem Sprecher sei es weiterhin machbar, die Bergung in diesem Frühjahr zu planen und durchzuführen.