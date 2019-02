Wirtschaft BOK-Chef spricht von „sanfter“ Haltung der Fed nach Zinseinfrierung

Nach Einschätzung des Chefs der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea war die Position der US-Zentralbank Fed „sanfter“ als die Erwartungen am Markt gewesen.



Die entsprechende Äußerung machte Lee Ju-yeol am Donnerstag vor Reportern, nachdem die Federal Reserve den Leitzins eingefroren hatte.



Diesmal habe die Fed eine Bewertung von Risiken bezüglich des Wirtschaftsausblicks ausgelassen. Das weise darauf hin, dass die US-Zentralbank angesichts großer Unsicherheiten die Entwicklungen beobachten wolle, hieß es.



Die Fed teilte mit, künftig auf Wirtschaftsindikatoren angewiesen sein zu wollen. Das bedeute offenbar, dass sie unter der Berücksichtigung der Situation ihre Geldpolitik vorsichtig betreiben wolle, sagte Lee weiter.



Die US-Notenbank hatte bei einer Sitzung ihres Offenmarktausschusses am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins einstimmig bei 2,25 bis 2,50 Prozent belassen. Sie hatte die Formulierung „zusätzliche und schrittweise Zinsanhebungen“ aus ihrer Erklärung gestrichen.