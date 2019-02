Südkorea und China produzieren gemeinsam TV-Show für Talentsuche

Photo : YONHAP News

Inmitten der Anzeichen für eine Lockerung des Verbots der koreanischen Popkultur in China wird ein Fernsehprogramm für eine gemeinsame Talentsuche und -förderung von Südkorea und China produziert.Das auf koreanisch-chinesische Contents spezialisierte Unternehmen Company K Global teilte mit, in Kooperation mit Huya TV, einer chinesischen Livestreaming-Plattform ein Unterhaltungsprogramm namens „School of Be A Star“ zu produzieren.In dem Programm geht es darum, Chinesen, die Unterhaltungskünstler werden wollen, als Sänger, Schauspieler oder Model debütieren zu lassen. Das Training der Teilnehmer wird ab März in Huya TV live übertragen.