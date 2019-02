Industrieproduktion letztes Jahr so schwach wie nie zuvor gewachsen

Photo : YONHAP News

Die gesamte Industrieproduktion in Südkorea ist letztes Jahr so schwach wie nie zuvor gewachsen.Nach Angaben des Statistikamtes belief sich der Index der gesamten Industrieproduktion im vergangenen Jahr auf 106,6. Das sind lediglich ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde der geringste Zuwachs seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 2000 verbucht.Der Index der Anlageinvestitionen schrumpfte um 4,2 Prozent im Vorjahresvergleich, damit so stark wie seit 2009 nicht mehr.Der Index der Einzelhandelsumsätze verbesserte sich dagegen um 4,2 Prozent.