Regierung setzt sich vor langen Feiertagen für MKS-Bekämpfung ein

Photo : YONHAP News

Die Regierung greift zu stärkeren Maßnahmen, um im Vorfeld des Mond-Neujahrs eine weitere Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche zu verhindern.Das Landwirtschaftsministerium beschloss am Donnerstag bei einer Sitzung unter Vorsitz des Ministers, die dringlichen Vorbeugungsmaßnahmen zu verschärfen.Die Verwaltung der Provinz Gyeonggi will bis heute alle Schweine und Rinder in der Region impfen lassen. Die Seuche brach auf zwei Höfen in der Provinz aus.Es wurde beschlossen, 1.550 Tiere auf 22 Farmen im Umkreis von 500 Metern beider Höfe notzuschlachten, auch wenn diese keine verdächtigen Symptome zeigen.