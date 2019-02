Dritter MKS-Fall in Südkorea bestätigt

Photo : KBS News

In Chungju in der Provinz Nord-Chungcheong ist ein weiterer Fall der Maul- und Klauenseuche gemeldet worden.Das Landwirtschaftsministerium teilte mit, dass am Donnerstag nach einer gründlichen Analyse entnommener Proben die Ansteckung mit der Seuche auf einer Rinderfarm in Chungju bestätigt worden sei.Es ist der dritte MKS-Fall in diesem Jahr und der erste außerhalb der Provinz Gyeonggi. Die ersten beiden Fälle waren in Anseong in Gyeonggi gemeldet worden.Das Landwirtschaftsministerium legte unterdessen dringende Maßnahmen fest, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.Von 18 Uhr am Donnerstag bis 18 Uhr am Samstag gilt demnach landesweit ein vorläufiger Bewegungsstopp für Paarhufer wie Rinder und Schweine sowie Fahrzeuge, die für die Viehzucht verwendet werden. Auch eine Desinfektion wird vorgenommen. Alle Rinder- und Schweinemärkte werden drei Wochen lang geschlossen sein. Bis Samstag werden sämtliche Rinder und Schweine im Land gegen die MKS geimpft.Das Landwirtschafts- und das Innenministerium werden heute eine Stellungnahme abgeben, um die Öffentlichkeit zur Kooperation für die Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Seuche im Vorfeld des Mond-Neujahrs aufzurufen.