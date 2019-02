Trump will Ort und Datum für Gipfel mit Kim nächste Woche nennen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben den Ort und das Datum für sein zweites Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Anfang nächster Woche bekannt geben.Das teilte Trump am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das US-Außenministerium hatte bereits bekannt gegeben, dass die USA und Nordkorea sich darauf geeinigt hätten, das Spitzentreffen Ende Februar abzuhalten.Bezüglich des Tagungsorts sagte Trump Reportern, dass er zu einem bestimmten Ort gehen werde. Er glaube, die meisten wüssten, welcher Ort es sei.Zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo gesagt, dass er ein Team an irgendeinen Ort in Asien geschickt habe, wo der zweite Gipfel mit Nordkorea stattfinden werde. In den US-Medien wurde Vietnam am häufigsten als möglicher Schauplatz genannt, unter anderem Hanoi und Da Nang.Trump sagte weiter, dass Nordkorea sich das Treffen sehr wünsche. Man werde sehen. Er betonte zudem, dass er enorme Fortschritte mit Nordkorea erzielt habe.