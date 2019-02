Trauerfeier für Opfer der Sexsklaverei Kim Bok-dong findet heute statt

Photo : YONHAP News

Die Trauerfreier für Kim Bok-dong, ein am Montag verstorbenes Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs und eine Frauenrechtsaktivistin, findet am heutigen Freitag statt.Die Trauerfeier beginne um 10.30 Uhr vor der japanischen Botschaft in Seoul, teilte der Koreanische Rat für Gerechtigkeit und Erinnerung für die Frage der Sexsklaverei des Militärs durch Japan mit.Die Zeremonie wird gegen 11.20 Uhr zu Ende gehen. Dabei werden ein Gedenkvideo gezeigt und Gedenkworte vorgelesen.Zuvor werde um 9 Uhr ein Gedenkzug vom Seoul-Platz vor dem Rathaus bis vor die japanische Botschaft erfolgen, an dem Bürger teilnehmen würden, hieß es.Kim wird auf dem Nationalfriedhof für Auslandskoreaner in Cheonan in der Provinz Süd-Chungcheong bestattet.