Kultur 62 Prozent der Fernsehzuschauer in Südostasien haben mindestens einmal koreanisches Programm gesehen

Rund zwei von drei Einwohnern in südostasiatischen Ländern haben sich mindestens einmal ein südkoreanisches Fernsehprogramm angesehen.



Das teilten die südkoreanische Rundfunkkommission KCC und das Koreanische Institut für Entwicklung der Informationsgesellschaft anhand von Umfrageergebnissen mit. Befragt wurden im vergangenen Dezember 2.000 TV-Zuschauer in wichtigen Großstädten von fünf ASEAN-Mitgliedern – Malaysia, Vietnam, Singapur, Indonesien und Thailand.



Im Schnitt 62,1 Prozent der Befragten antworteten, dass sie sich südkoreanische Fernsehprogramme angesehen hätten. Malaysia verzeichnete mit 76,5 Prozent den höchsten Wert, gefolgt von Singapur mit 65 Prozent und Indonesien mit 58,8 Prozent. In Thailand waren es 57,3 Prozent, in Vietnam 53 Prozent.



63,9 Prozent, damit der größte Anteil, nutzten hierfür ihr Smartphone. Die Dienste YouTube und Netflix nutzten jeweils 29 und 16,5 Prozent der Umfrageteilnehmer.



Die beliebteste Gattung sind Fernsehdramen. 69,6 Prozent der Befragten in Singapur sahen sich südkoreanische Fernsehserien an. Der Anteil betrug in Malaysia 63,7 Prozent und 62,6 Prozent in Indonesien. In Vietnam lag der Wert bei 56,6 Prozent und bei 44,1 Prozent in Thailand.