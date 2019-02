US-Chefunterhändler für Nordkorea betont Zusage Kim Jong-uns für nukleare Abrüstung

Photo : YONHAP News

Der US-Chefunterhändler für Nordkorea Stephen Biegun hat die Zusage des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un für die Zerstörung seiner Anlagen für die Hochanreicherung von Plutonium und Uran betont.Kim habe die Zusage beim Besuch von Außenminister Mike Pompeo im Oktober gemacht.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, habe der Sondergesandte die Bemerkungen am Donnerstag in einer Rede vor der Stanford Universität in Palo Alto in Kalifornien gemacht.Biegun habe erläutert, dass die USA ein vollständiges Verständnis vom gesamten Ausmaß der nordkoreanischen Programme für Massenvernichtungswaffen und Raketen haben müssten, bevor der Prozess der Denuklearisierung endgültig beendet sein könne.Auch müsse eine Einigung über den Zugang durch Experten und Kontrollmechanismen an den Anlagen gemäß internationalen Standards erzielt werden. Darüber hinaus müsse schließlich die Beseitigung von Beständen spaltbaren Materials, Waffen, Raketen, Startanlagen und anderer Massenvernichtungsmittel sichergestellt sein.Biegun rief Nordkorea auf, alle Nuklear- und Raketenprogramme zu deklarieren und warnte, dass die USA über Optionen verfügten, sollte der diplomatische Prozess scheitern.