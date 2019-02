Export im Januar um 5,8 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Infolge des Konjunkturrückangs am Halbleitermarkt und des Handelsstreits zwischen den USA und China ist der Export Südkoreas den zweiten Monat in Folge geschrumpft.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Freitag mit, dass das Exportvolumen im Januar um 5,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf 46,35 Milliarden Dollar gesunken sei.Im Dezember waren die Ausfuhren um 1,2 Prozent geschrumpft. Es ist das erste Mal seit September und Oktober 2016, dass Südkorea den zweiten Monat in Folge einen Exportrückgang verbuchte.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss in Höhe von 1,34 Milliarden Dollar verzeichnet. Damit konnte das Land den 84. Monat in Folge ein Plus erzielen.Das Ressort führte den Rückgang vor allem auf die gesunkenen Exportpreise zurück. Diese sanken um 13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Exportmenge um 8,4 Prozent zulegte.Das Ministerium ging davon aus, dass bei den Ausfuhren im zweiten Halbjahr eine Verbesserung eintrete, da eine Erholung der Halbleiter- und Ölpreise erwartet werde.