Seoul und Tokio tauschen sich über südkoreanische Gerichtsurteile zur Zwangsarbeit aus

Photo : YONHAP News

Die Außenministerien Südkoreas und Japans haben sich bei einem Treffen auf Generaldirektorenebene über ihre Reaktionen auf die Urteile des südkoreanischen Obersten Gerichts zur Zwangsarbeit ausgetauscht.Das berichteten japanische Medien am Freitag.Kim Yong-kil, der Generaldirektor für Nordostasien-Angelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, sei am Donnerstag in Tokio mit Kenji Kanasugi, dem Generaldirektor für Asien und Ozeanien des japanischen Außenministeriums, zusammengekommen. Kim besuchte Japan, um an einer Sitzung an der südkoreanischen Botschaft teilzunehmen.Laut NHK forderte Kanasugi erneut, dass sich die südkoreanische Regierung auf bilaterale Konsultationen zu den Gerichtsurteilen einlasse, die Japan verlangt hatte. Kim habe nicht genau gesagt, ob Seoul die Forderung akzeptieren wolle.Beide hätten auch über die Auflösung einer nach der Einigung zwischen Seoul und Tokio zur Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee gegründeten Stiftung Meinungen ausgetauscht, hieß es weiter. Die südkoreanische Regierung hatte vor kurzem ein Verfahren hierfür eingeleitet.