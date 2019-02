Wirtschaft Freihandelspakt zwischen EU und Japan tritt in Kraft

Das Economic Partnership Agreement (EPA), ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Japan, tritt am heutigen Freitag in Kraft.



Das teilte die EU mit.



Mit dem Abkommen entsteht die weltgrößte Freihandelszone, die ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts ausmacht und in der 635 Millionen Menschen leben.



Beide Seiten unterzeichneten im vergangenen Juli das Abkommen, inzwischen stimmten ihre Parlamente dem Pakt zu.



Laut der EU werden im Falle der vollständigen Umsetzung des Abkommens die Zölle für 97 Prozent der Exportwaren der Union nach Japan wegfallen. Auch nichttarifäre Schranken werden abgeschafft. Das bilaterale Handelsvolumen werde um 36 Milliarden Euro im Jahr zulegen.



Südkoreanische Produkte konnten dank der Zollabschaffung oder -senkung nach dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen Südkorea und der EU im Juli 2011 in preislicher Hinsicht wettbewerbsfähig gegenüber japanischen Produkten werden. Mit dem Inkrafttreten des EPA wird dieser Effekt wegfallen.