Berufungsgericht in Südkorea verurteilt Ex-Gouverneur zu Haftstrafe

Photo : YONHAP News

Ein Berufungsgericht in Südkorea hat den früheren Gouverneur der Provinz Süd-Chungcheong, An Hee-jung, wegen sexuellen Missbrauchs seiner ehemaligen Sekretärin zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Das Gericht hob damit den Freispruch aus der ersten Instanz auf.Das Hohe Gericht in Seoul befand den 54-jährigen An in zehn Anklagepunkten für schuldig, einschließlich des Machtmissbrauchs und sexueller Belästigung.An wurde nach dem Urteil in eine Haftanstalt gebracht.Der Politiker wurde im April des vergangenen Jahres unter dem Vorwurf angeklagt, seine frühere Sekretärin zu sexuellem Verkehr gezwungen und sie begrapscht zu haben.In erster Instanz hatte ihn ein Gericht mit dem Argument freigesprochen, dass es nicht genügend Beweise gebe. Das Urteil hatte Proteste von Frauengruppen ausgelöst.