Verbraucherstimmung in Südkorea weiter schlecht

Photo : KBS News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea zeigt sich weiter eingetrübt.Der Konsumklimaindex für künftige Ausgaben in der Kategorie "auswärts essen gehen" habe im Januar wie schon im Monat davor bei 90 Punkten gelegen, teilte die Bank of Korea mit. Das war der niedrigste Wert seit April 2017.Der Index für Ausgaben für Kleidung lag wie schon im Dezember bei 96. Das war der niedrigste Stand seit Januar 2017.Die Bank führte die schlechten Stimmungswerte auf die Besorgnis über eine Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstumstempos zurück.