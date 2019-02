Österreichischer Kanzler besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz besucht in diesem Monat Südkorea.Kurz werde am 14. Februar zu einem zweitägigen Besuch nach Südkorea kommen, kündigte das Präsidialamt in Seoul an.Präsident Moon Jae-in wolle mit Kurz über eine engere Zusammenarbeit in Bereichen sprechen, in denen beide Länder stark seien. Dazu gehörten etwa Wissenschaft und Technologie sowie der Mittelstandsbereich in Österreich.Es wird der erste Besuch eines österreichischen Kanzlers in Südkorea für ein bilaterales Gipfeltreffen sein. Im Jahr 2000 hatte der damalige Kanzler Wolfgang Schüssel am Asien-Europa-Treffen (ASEM) in Seoul teilgenommen.