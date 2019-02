Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und USA wahrscheinlich am 4. Februar

Photo : YONHAP News

Die US-nordkoreanischen Arbeitsgespräche zur Vorbereitung eines zweiten Gipfeltreffens zwischen beiden Ländern werden höchstwahrscheinlich Anfang nächster Woche stattfinden.Der US-Sonderbeauftrage für Nordkorea, Stephen Biegun, werde am Sonntag in Seoul eintreffen und am Montag mit dem ehemaligen nordkoreanischen Botschafter in Spanien, Kim Hyok-chol, zusammenkommen, hieß es aus diplomatischen Kreisen in Seoul.Als Tagungsort komme der Grenzort Panmunjeom in Frage.Das vorige Arbeitstreffen zur Koordinierung des ersten Gipfels zwischen US-Präsidenten Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un führten beide Seiten ebenfalls in Panmunjeom.Es wird erwartet, dass beide Seiten sich über Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung und korrespondierende Maßnahmen der USA abstimmen werden.Zuvor sagte Biegun, dass Trump zu einer Erklärung über ein formales Ende des Koreakriegs bereit sei. Washington habe zudem nicht die Absicht, das nordkoreanische Regime zu stürzen, sagte er am Donnerstag in einem Vortrag an der Stanford-Universität in Kalifornien.