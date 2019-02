Staus auf Südkoreas Autobahnen vor Mondneujahrs-Feiertage

Photo : YONHAP News

Vor Beginn der Feiertage zum Mondneujahrstag am kommenden Dienstag kommt es auf den Autobahnen des Landes teilweise zu Staus.Insgesamt sei der Verkehr am Samstagvormittag zunächst jedoch relativ störungsfrei gewesen, erklärte die koreanische Autobahngesellschaft.Es werde jedoch erwartet, dass der Verkehr auf den Straßen dichter werde. Die größten Staus würden am Montagmorgen und am Dienstag erwartet.Viele Südkoreaner nutzen das Wochenende zu einem verlängerten Urlaub. Von Montag bis zum nächsten Mittwoch sind in Südkorea Feiertage. Das Seollal-Fest fällt auf den Dienstag.