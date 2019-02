Regierung setzt sich vor langen Feiertagen für MKS-Bekämpfung ein

Photo : KBS News

Vor den Feiertagen zum Mondneujahr bis zum kommenden Mittwoch greift die Regierung zu stärkeren Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche zu verhindern.Die Regierung will bis zum Mittwoch drei Mal am Tag Sitzungen abhalten, um sich ein Bild über die Ausbreitung zu verschaffen.Am Freitag wurde in Chungju in der Provinz Nord-Chungcheong der dritte Fall von Maul- und Klauenseuche in diesem Winter gemeldet.Das Landwirtschaftsministerium kündigte an, dass von 18 Uhr am Donnerstag bis 18 Uhr am Samstag landesweit ein vorläufiger Bewegungsstopp für Paarhufer wie Rinder und Schweine sowie für Fahrzeuge, die für den Viehtransport eingesetzt werden, gelte.Auch werden Maßnahmen zur Desinfektion vorgenommen. Alle Rinder- und Schweinemärkte werden drei Wochen lang geschlossen sein. Sämtliche Rinder und Schweine im Land würden gegen die MKS geimpft, hieß es.Das Landwirtschafts- und das Innenministerium gaben am Samstag eine Erklärung ab und riefen zugleich die Öffentlichkeit zur Kooperation auf, damit eine weitere Ausbreitung der Seuche vor dem Mond-Neujahrsfest verhindert werden könne.