EU-Schutzzölle auf Stahlimporte treten in Kraft

Photo : KBS News

Die Europäische Union hat am 2. Februar dauerhafte Schutzzölle für 26 Stahlprodukte in Kraft gesetzt.Dies habe die Union gestern auf ihrer Website bekannt gegeben, teilte das Handelsministerium in Seoul mit.Die Maßnahmen gelten bis zum Juli 2021. Ein 25-prozentiger Zoll wird auf Importe verhängt, die bestimmte Quoten übertreffen. Im ersten Jahr sollen 105 Prozent der durchschnittlichen Einfuhren im Zeitraum von 2015 bis 2017 zollfrei eingeführt werden, jedes Jahr sollen die Quoten um fünf Prozent steigen.Die EU hatte bereits im vergangenen Juli vorläufige Schutzmaßnahmen eingeführt, um europäische Hersteller vor größeren Einfuhren von ausländischen Stahlprodukten wegen der US-Zölle für Stahl und Aluminium zu schützen.Für wichtige Exportnationen, die einen Anteil von über fünf Prozent an einem bestimmten Produkt haben, werden staatliche Quoten angewandt. Südkorea wurden für elf Produkte solche Quoten gewährt.Südkorea exportierte im Jahr 2017 3,3 Millionen Tonnen Stahl im Wert von 2,9 Milliarden Dollar in die Union.